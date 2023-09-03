Шикунов: Соболев сказал мне, что он в ужасе от игры «Спартака»

Александр Шикунов, работавший ранее в «Спартаке», рассказал о разговоре с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Все идет не так, Абаскаль не тянет — это однозначно», — завил Шикунов «РБ Спорту».

Как считает функционер, у испанца не получается выстроить игру команды, ведь в футбол играет не только нападение, есть еще центр и оборона.

«Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» в седьмом туре чемпионата России со счетом 0:2. Отметим, что за последние четыре матча в РПЛ «красно-белые» набрали всего одно очко.