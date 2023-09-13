Мор: «Спартак» всегда играет хорошо после перерыва, «красно-белые» победят «Сочи»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Сочи».

Эксперт отметил, что «Спартак» всегда хорошо выступает после международного перерыва, поэтому команда Гильермо Абаскаля является фаворитом предстоящей игры.

«Вспомним, как «Спартак» начал играть после паузы и одержал три победы подряд. Команда всегда играет хорошо после перерыва. Думаю, «Спартак» победит. Пропустит, но выиграет», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 16 сентября в Москве и начнётся он в 19:00 по местному времени. На данный момент «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 набранных очков.