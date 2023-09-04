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Камоцци: «У Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать «Спартак», он не контролирует раздевалку»

04 Сентября 2023 • 11:45 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

По мнению эксперта, 34-летний испанец не способен тренировать такой большой клуб, как «Спартак». Камоцци считает, что Абаскалю не хватает опыта и он потерял контроль над раздевалкой.  

«Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак». На данный момент он не способен на это. Он хороший тренер, у него есть идеи, но ему не хватает опыта», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В семи турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Гильермо Абаскаль
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