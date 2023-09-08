Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может продолжить карьеру в «Сочи».

По информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», «Сочи» сделал запрос в нижегородский клуб по поводу возможной покупки 23-летнего Сулейманова. Сообщается, что «Пари НН» готов расстаться со своим нападающим за 90 миллионов рублей (~ 855 тысяч евро).

Источник отмечает, что в ходе переговоров между клубами сумма трансфера может быть снижена.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пытался арендовать Сулейманова, но нижегородский коллектив ответил отказом.

В нынешнем сезоне игрок появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и забил три мяча.