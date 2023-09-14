Назначены судьи на ближайшие матчи «Спартака» и «Зенита»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи восьмого тура Премьер-лиги. Матч между «Спартаком» и «Сочи» будет обслуживать бригада Артёма Чистякова. У мониторов будут работать Виталий Мешков (ВАР) и Николай Ерёмин (АВАР).

На игру «Рубин» - «Зенит» назначена бригада Рафаэля Шафеева. При необходимости он будет получать подсказки от Сергея Иванова (ВАР), которому будет помогать Варанцо Петросян (АВАР).

Главный матч тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» будет судить Артём Любимов. У мониторов отработают Василий Казарцев (ВАР) и Вера Опейкина (АВАР).

Матчи восьмого тура РПЛ пройдут 15, 16 и 17 сентября.