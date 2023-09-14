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Назначены судьи на ближайшие матчи «Спартака» и «Зенита»

14 Сентября 2023 • 15:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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16.09 14:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи восьмого тура Премьер-лиги. Матч между «Спартаком» и «Сочи» будет обслуживать бригада Артёма Чистякова. У мониторов будут работать Виталий Мешков (ВАР) и Николай Ерёмин (АВАР).

На игру «Рубин» - «Зенит» назначена бригада Рафаэля Шафеева. При необходимости он будет получать подсказки от Сергея Иванова (ВАР), которому будет помогать Варанцо Петросян (АВАР).

Главный матч тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» будет судить Артём Любимов. У мониторов отработают Василий Казарцев (ВАР) и Вера Опейкина (АВАР).

Матчи восьмого тура РПЛ пройдут 15, 16 и 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Рубин Сочи Артём Любимов Артём Чистяков Рафаэль Шафеев
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