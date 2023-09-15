Мозес: Я усердно работал и готов к игре с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о своём состоянии. Напомним, последние матчи нигериец пропустил из-за травмы.

«Все отлично, хорошо себя чувствую. Я вернулся в строй, тренируюсь, и это сейчас самое главное. В субботу нас ждет по-настоящему важный матч. Я всю неделю усердно работал, чтобы быть на сто процентов готовым к игре», — заявил Мозес на YouTube-канале «красно-белых».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и стал автором одного гола.

В субботу, 16 сентября, «Спартак» сойдется в противостоянии с «Сочи» в рамках восьмого тура РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало — в 19:00 по мск.