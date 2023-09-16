Абаскаль опроверг слова врача сборной России, что им не сообщали о травме Литвинова из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг слова врача сборной России о том, что им не сообщали о травме защитника Руслана Литвинова.

Ранее испанский специалист заявил, что игрок не смог принять участие в матче против «Сочи» из-за того, что отыграл 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара.

«Они могут говорить, что хотят. От нас им было сообщение, это правда. Не надо это обсуждать сейчас. У него была проблема. Естественно, это воспаление увеличивалось»,- приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».