Абаскаль рассказал, почему «Спартак» провалил весну

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, почему команда неудачно выступила во второй части прошлого сезона.

«Есть два фактора. Первый – высокие ожидания после удачной стартовой половины. Второй – травмы и домашний матч с «Уралом» (2:2), когда не засчитали чистый гол», — цитирует Абаскаля Sports.ru.

По мнению специалиста, в других матчах «Спартак» демонстрировал неплохую игру, но у команды не получалось набирать очки, это психологически повлияло на футболистов.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» завоевали бронзовые медали, набрав 54 очка.

На данный момент «Спартак» располагается на девятой позиции в РПЛ, имея в своем активе десять баллов после семи туров.