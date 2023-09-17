Кечинов: Бабич оставляет хорошее впечатление

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру нового защитника «красно-белых» Срджана Бабича.

«Пока он оставляет очень хорошее впечатление. Помимо того, что он показал себя очень надёжным в проведённых играх, он ещё и забивает. Это прямо топ», — рассказал экс-футболист московского клуба в интервью «РБ Спорт». Также Кечинов сравнил сербского игрока с Самуэлем Жиго, отметив, что ранее только француз оставлял схожие впечатления от своего дебюта.

Напомним, что Бабич забил победный гол в домашнем матче восьмого тура Премьер-лиги против «Сочи». Срджан перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» этим летом за пять миллионов евро.