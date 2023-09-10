Гацкан: «Рябчук похож на Дмитрия Комбарова»

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан высказался об игре своего соотечественника Олега Рябчука, который выступает за «Спартак».

Напомним, Рябчук перешёл в московский клуб минувшим летом из «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро. В составе «красно-белых» 25-летний футболист успел провести шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

По словам Гацкана, сейчас Рябчук адаптируется к новой лиге и уже в скором времени он заиграет лучше.

«Он работоспособный парень, подключается к атакам, обладает хорошей подачей, цепок и хорош сзади. Рябчук похож на экс-игрока «Спартака» Дмитрия Комбарова, но с большей работоспособностью и лучшим отбором», — приводит слова Гацкана «Матч ТВ».

После семи туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.