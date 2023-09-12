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Эменике: «Промеса уже можно назвать легендой «Спартака»

12 Сентября 2023 • 13:58 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о нидерландском вингере «красно-белых» Квинси Промесе.

Нигерийский футболист считает, что 31-летнего Промеса уже сейчас можно назвать легендой московского клуба.

«На мой взгляд, Квинси Промес — фантастический игрок. Думаю, его уже можно назвать легендой «Спартака», определённо. Квинси очень многое сделал для команды и до сих пор отдаёт ей всего себя. Это очень хороший футболист», — цитирует Эменике «РБ Спорт».

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После этого нападающий успел поиграть за «Севилью» и «Аякс», а затем вернуться в московский клуб. В общей сложности за «красно-белых» нидерландец провёл 223 матча, забил 109 голов и отдал 55 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эммануэль Эменике Квинси Промес
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Комментарии (1)
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sierge
12 Сентября 2023 в 14:20
Эменике тоже крутым был
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