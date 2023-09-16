​Орлов: «Дайте Абаскалю поработать»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

Отметим, что «Спартак» набрал только один зачётный балл в четырёх последних турах и опустился на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Абаскаль ещё не всё сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У «Спартака» нет настоящего костяка. Костяк - это группа ведущих игроков, которые всегда дают определённый уровень», - цитирует Орлова Sport24.

Орлов указал на то, что в «Спартаке» даже Квинси Промес хорошо играет лишь эпизодами. По мнению комментатора, Абаскалю в московском клубе нужен костяк.

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