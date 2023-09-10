Павленко оценил старт «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Павленко высказался о старте «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Хорошее начало продемонстрировал «Спартак», сейчас небольшой спад. Но я надеюсь, что всё будет хорошо и команда вернётся на те места, которые хотят все болельщики «красно-белых», руководство и, думаю, сами футболисты», – заявил тренер «Родины» в интервью Metaratings.ru. По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля обладают необходимым уровнем для конкуренции с «Зенитом» за чемпионский титул.

Напомним, что после семи туров «Спартак» находится лишь на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 10 очками.