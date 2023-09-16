Абаскаль - об отсутствии Джикии в стартовом составе на матч против «Сочи»: «Я стараюсь выпускать на поле лучших»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему защитник Георгий Джикия не появился на поле с первых минут в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:0).

«Отсутствие в составе Джикии — технический выбор, как и любая другая позиция. Это выбор тренера, я стараюсь выпускать на поле лучших», - приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Стоит отметить, что единственным голом в дополнительное время отметился сербский защитник Срджан Бабич, который играет на позиции россиянина.