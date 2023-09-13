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​«Хохлова пока не трогаю»: Президент «Сочи» оценил выступления команды

13 Сентября 2023 • 15:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил выступления команды в стартовом отрезке сезона 2023/2024.

«Игра неплохая, результат не радует, коротко и ясно. Я не трогаю тренера пока. Это он должен показать результат. Потому что игра есть, не буду сейчас вдаваться в подробности», - цитирует Ротенберга ТАСС.

Как известно, главным тренером «Сочи» является Дмитрий Хохлов.

«Сочи» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В семи прошедших турах команда смогла набрать шесть очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Сочи» проведёт 16 сентября – против «Спартака» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Борис Ротенберг Сочи
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