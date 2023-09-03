Алексей Попов: «Покинувшие «Спартак» нападающие не соответствуют уровню клуба»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал недавнее расставание «Спартака» с двумя форвардами. Это ямаец Шамар Николсон и сенегалец Кейта Бальде.

«Николсон не забивал в пустые ворота с близкого расстояния, промахивается по мячу. Полагаю, он балласт для «Спартака». Это же можно сказать о Бальде. Сегодня в клубе есть футболисты, которые могут действовать качественнее покинувших «Спартак» легионеров», - цитирует Попова Betonmobile.

Напомним, Николсон отправился в «Клермон», что выступает во французской Лиге 1, а Бальде стал игроком «Эспаньола».

«Не исключаю, что они просто не уровня «Спартака». Вот и все», - ответил Попов на вопрос о том, почему легионеры так и не заиграли в столичном клубе.

После семи туров РПЛ «Спартак» идёт в турнирной таблице лишь на 10-м месте.

Малышев высказался об уходе Николсона и Бальде