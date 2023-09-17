Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о поражении от «Спартака».

- «Сочи» немного не дотерпел, чтобы отстоять ничью. Почему?

- Это обидно, конечно. Сказалось, что после травмы Дркушича последние минут десять нам пришлось играть в меньшинстве.

- Как отнеслись к переносу матча в Москву из-за плохого поля?

- Положительно. Здесь поле получше, а это плюс для любого футболиста.

- Но дома помогают родные стены, болельщики. Может этого как раз и не хватило?

- Для меня оба стадиона родные.

- Как оцените турнирную ситуацию «Сочи»? Сейчас у вашей команды не все получается.

- Плохо оцениваю, будем стараться набирать очки в следующих матчах.

- В чем видите основные проблемы «Сочи»? Наверняка анализировали ситуацию в перерыве.

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- Мне сложно об этом говорить, я с тренером не обсуждал сложившуюся ситуацию и план выхода из нее. Нам надо все улучшать в своей игре. Каждому следует искать причины в себе.

- В себе ищите такие причины?

- Да, конечно.

- Расскажите, как заполняли паузу на матчи сборных?

- Тренировались. У нас не было по две тренировки в день, но мы все равно занимались очень интенсивно.

- Матчи сборной России смотрели?

- Да, отрывками все игры видел. Было интересно посмотреть даже на вторую группу, я же тоже был в их возрасте.

- Побед сборная России не добилась. Как это оцениваете?

- У «Сочи» тоже, к сожалению, нет побед. А про нюансы национальной команды, лучше спросить у ее тренера.

Елена Григорьевская