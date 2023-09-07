Гаранин отказался называть «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин выразил мнение, что южане не являются фарм-клубом «Зенита».

«Разве Нобоа, Юсупову или Джанаеву можно сказать: «Выходите на поле и проигрывайте»? Когда «Сочи» занял второе место, команда дважды обыграла «Зенит». О чём тут можно говорить?» — цитирует Гаранина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гаранин возглавлял «Сочи» в период с июня по ноябрь 2022 года. Под его руководством команда провела в РПЛ 17 матчей, в которых одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Сейчас 52-летний специалист возглавляет «Балтику-БФУ».