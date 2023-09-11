В «Сочи» отказались от трансфера Тимура Сулейманова

Клуб РПЛ «Сочи» отказался от идеи приобрести форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова.

Всё дело в решении наставника сочинцев Дмитрия Хохлова. По его мнению, команде не требуется новый игрок на острие атаки, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Ранее «Сочи» был готов приобрести 23-летнего нападающего за 40 млн руб.

Во всех турнирах в рамках текущего сезона в активе Сулейманова набралось три гола. Два – в рамках Кубка России, один – в РПЛ.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.