Каррера — о Цымбаларе: «Его левая нога была лучше, чем у Месси»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о легенде «красно-белых» Илье Цымбаларе и сравнил его с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Я просматривал нарезки из игры Ильи Цымбаларя и могу сказать, что, наверное, его левая нога была лучше, чем у Лионеля Месси. Безусловно, это был выдающийся игрок и легенда «Спартака», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Сегодня, 9 сентября, состоится матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором легенды московского «Спартака» сыграют со сборной мира. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию поединка на портале LiveResult.

Добавим, что Каррера и Сёмин будут наставниками сборной мира, а «Спартак» возглавят Романцев, Черчесов и Дасаев.