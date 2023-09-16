Гендиректор «Спартака»: «На данный момент у Промеса нет российского паспорта»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о процессе получения российского паспорта нидерландским нападающим Квинси Промесом.

«На данный момент, насколько я знаю, у Квинси нет российского паспорта. Дальше вопрос к нему, это его инициатива. Если ему будет нужна помощь, мы ему поможем», - приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт 31-летнего форварда со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Промес занимает пятое место в списке бомбардиров в истории «Спартака». На его счету 109 забитых мячей.