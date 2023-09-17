«Сочи» официально объявил об отставке Дмитрия Хохлова с должности главного тренера команды. В пресс-релизе отмечается, что трудовое соглашение с 47-летним специалистом будет расторгнуто по согласию сторон.

Отставка Хохлова случилась на следующий день после того, как «Сочи» потерпел гостевое поражение от «Спартака» (0:1). Единственный гол сочинцы пропустили в самой концовке встречи.

Под руководством Дмитрия Хохлова «Сочи» провёл 19 официальный матчей. В них команда отпраздновала пять побед при одной ничьей и 13 поражениях.

В восьми прошедших турах Премьер-лиги «Сочи» смог набрать шесть очков.