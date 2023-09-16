Булыкин: Если Абаскаль не покажет результат в ближайших матчах, то работать долго ему не дадут

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В случае поражения от «Сочи» у Абаскаля не будет отговорок. После паузы, думаю, Абаскалю не дали время на исправление. В ближайших играх он должен давать результат. Если его не будет, работать долго ему не дадут», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

«Спартак» набрал десять очков за семь туров и находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В последних четырех встречах «красно-белые» набрали всего один зачетный балл.

Встреча «Спартака» с «Сочи» пройдет сегодня, 16 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.