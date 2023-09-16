Бояринцев уверен, что «Спартак» добьётся победы над «Сочи»

Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев, а ныне наставник «Сокола», высказался перед матчем восьмого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Сочи».

«Сочи» — команда загадка. У «Спартака» большие шансы на победу. В сегодняшнем матче «красно-белые» должны быть ближе к победе, так как им надо набирать очки. «Спартак» будет играть на победу и ее добьется», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» - «Сочи» состоится сегодня, 16 сентября. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, в последних четырех матчах коллектив Гильермо Абаскаля набрал всего одно очко.