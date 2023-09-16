В «Сочи» высказались о будущем Нобоа

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.

«У Нобоа действующий контракт, он заканчивается не завтра. Он один из лидеров команды, коллективный игрок в центре поля. Сегодня он не смог появиться с первых минут», - заявил Хохлов после матча восьмого тура Российской премьер-лиги против «Спартака» (0:1).

В текущем сезоне 38-летний эквадорец принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых смог отметиться один забитым мячом.

Его соглашение с сочинским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.