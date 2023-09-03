Мостовой: «Отставка Абаскаля — дело времени»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» не может выиграть в чемпионате России на протяжении четырех матчей, при этом на неделе была уверенная победа над «Динамо» в Кубке России (4:1).

По мнению Мостового, руководство «Спартака» доверяет Абаскалю, поэтому ему дадут еще немного времени на исправление ситуации.

«Но по последним матчам команды складывается впечатление, что испанец поплыл. Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но если игроки не разделяют его идей, то отставка Абаскаля — дело времени», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

«Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ, пропустив два безответных мяча. На данный момент столичный коллектив располагается на восьмой строчке.