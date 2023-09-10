Хлестов: «Я вообще не смотрю «Спартак»

Бывший игрок столичного «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал об интересе к просмотру матчей «красно-белых».

«Какое у меня отношение к Абаскалю? Я вообще не смотрю «Спартак» и чемпионат России. Когда они играют, я тоже играю в футбол — не могу одновременно ещё за ними следить», — заявил экс-футболист в интервью «РБ Спорт». Хлестов также отметил, что хотел бы увидеть возвращение Дмитрия Аленичева или Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака».

Напомним, что под руководством Гильермо Абаскаля «красно-белые» идут на девятом месте в турнирной таблице после семи туров, набрав 10 очков.