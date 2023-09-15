Мостовой — про Абаскаля: «Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолёта»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

Напомним, ранее испанский специалист цитатой отреагировал на критику к себе со стороны Мостового.

«Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолёта. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого», — приводит слова Мостового Sport24.

В семи турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 16 сентября, против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.