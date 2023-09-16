Промес: «Показали спартаковский дух, что нельзя сдаваться»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Сочи» Квинси Промес поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Игра получилась сегодня просто непонятной. Вроде резко начали активно, а потом ничего не получалось. Почему игра скатилась чуть не вничью?

- Я считаю, что сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на сборные, мы показали спартаковский дух, что нельзя сдаваться, показали, что мы одна команда и боремся до конца. Я хотел сказать спасибо ребятам, комплимент команде, это было здорово, что мы бились до конца.

- Было нечто в психологии, что «Спартак» несколько матчей не выигрывал, не забивал с игры, это в голове сидело?

- Действительно сложно, потому что мне кажется, вот эта полоса неудач, возможно, привела к тому, что нам не хватало уверенности. Очень важно хорошо играть в атаке и приносить результат. Сегодня, как мне кажется, мы показали командный дух, мы высоко прессинговали до последних минут. Да, я сегодня сделал ассист, но забил защитник. Самое главное, что команда выиграла.

- Столько у вас становится креативных футболистов. У вас был Бонгонда, пришел Медина, практически, кроме Соболева и Мелёшина нет вариантов впереди. Если придется снова играть в центре нападение, готовы?

- Дело не в позиции, на самом деле я готов играть на любой позиции, где меня поставит тренер. Будь то позиция нападающего, главное - забивать голы. Я готов приносить результат команде, забивать голы. Где скажет тренер, там и сыграю. Пусть даже на месте центрфорварда.

- Сколько таких статуэток у вас уже есть? Есть ли для них отдельная комната?

- Я сбился со счета, но на самом деле не считал. Их много. Когда закончу карьеру, тогда все подсчитаю и подведу статистику. Я рад, что у меня есть эта награда, значит, я в хорошей форме и все еще приношу результат команде.