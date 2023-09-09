Эменике объяснил, почему выбрал «Спартак», а не «Рубин»

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике ответил на вопрос, почему в своё время перешёл в стан «красно-белых».

«У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА и спросил его мнение. Он сказал мне переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб», — заявил Эменике «Чемпионату».

Нигериец признался, что никогда не жалел о своем выборе, ведь в России он встретил много добрых людей, поэтому сейчас он рад вернуться в страну.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. За это время он сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 ассистов.

Сегодня, 9 сентября, экс-футболист примет участие в матче легенд сборной мира и «Спартака», который стартует в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.