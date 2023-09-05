Тарханов пояснил, почему упали результаты «Спартака»

Известный российский специалист Александр Тарханов пояснил, почему упали результаты московского «Спартака» в сравнении с прошлым годом. Он считает, что исчерпал себя такой ресурс, как энтузиазм игроков, естественный для команды при смене тренера. И это стало причиной трех поражений в последних четырех матчах.

- Я думаю, что придя в «Спартак» в прошлом сезоне, Абаскаль так или иначе раскрепостил игроков, дал им свободу действий. Такое бывает. Как и то, что постепенно эта раскрепощенность уходит. И тут уже многое зависит от прогресса игроков. А этого нет, - цитирует слова специалиста Bobsoccer.ru.

В следующем туре московскому клубу предстоит сыграть в Сочи.