​Матч «Сочи» - «Спартак» могут перенести на другой стадион

Матч седьмого тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» могут перенести на другой стадион. Об этом рассказывает пресс-служба Премьер-лиги.

РПЛ сообщает, что из-за слишком высоких температур состояние поля на стадионе «Фишт» ухудшилось. Клуб работает над восстановлением покрытия. 5-6 сентября поле будет проинспектировано. По итогам проверки будет приниматься решение о месте проведения матча «Сочи» против «Спартака».

Добавим, что матч между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 16 сентября.

Стоит сказать, что ближайшую домашнюю игру «Сочи» проведёт 30 августа – против ЦСКА в Кубке России.