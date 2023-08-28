Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч «Сочи» - «Спартак» могут перенести на другой стадион

28 Августа 2023 • 16:54 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Матч седьмого тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» могут перенести на другой стадион. Об этом рассказывает пресс-служба Премьер-лиги.

РПЛ сообщает, что из-за слишком высоких температур состояние поля на стадионе «Фишт» ухудшилось. Клуб работает над восстановлением покрытия. 5-6 сентября поле будет проинспектировано. По итогам проверки будет приниматься решение о месте проведения матча «Сочи» против «Спартака».

Добавим, что матч между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 16 сентября.

Стоит сказать, что ближайшую домашнюю игру «Сочи» проведёт 30 августа – против ЦСКА в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
19:03 · Россия. Премьер-лига
Названа самая результативная команда РПЛ в 2023 году
18:53 · Россия. Премьер-лига
Панков: Джанаев стал игроком «Балтики»
18:47 · Кубок России
​Умяров – о графике: «На месте тренера я бы тоже был зол»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Турецкий топ-клуб сделает «Зениту» предложение по Венделу
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гулиев стал игроком азербайджанского «Сабаха» официально
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «У меня в ноге шуруп, бояться нечего»
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Друг Дзюбы угрожает комментатору «Матч ТВ» Нагучеву 1
18:26 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Летние новички не усилили «Ростов»
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - лучший в РПЛ в 2023 году по очкам, несмотря на неудачный старт сезона
17:50 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «От футбола не устал, рассмотрю любые варианты»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал условия, при которых в «Спартаке» задумаются над увольнением Абаскаля
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Личка рассказал, сколько пива может выпить футболист после матча
17:41 · Кубок России
В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидают на матч с «Динамо»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Виталий Денисов: «Конечно, я переживаю за «Локомотив»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом
Все новости
Рекомендуем