«Спартаку» интересен нападающий «Фламенго» Педро

Минувшим летом «Спартак» проявлял интерес к нападающему «Фламенго» Педро.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб следил за игрой 26-летнего бразильца и пытался узнать о возможных условиях трансфера, однако в последний момент принял решение отложить этот вопрос. Отмечается, что «Спартак» может вновь попытаться подписать Педро грядущей зимой.

Педро защищает цвета «Фламенго» с января 2020 года. Ранее он выступал в составе «Фиорентины» и «Флуминенсе».

В общей сложности за «Фламенго» форвард провёл 199 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 22 миллиона евро.