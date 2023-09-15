​Зобнин: «Нужно ценить каждый матч, проведённый в футболке «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, что самое главное он понял о клубе за 230 проведённых игр.

«Нужно ценить каждый матч, проведённый в футболке «Спартака». Мне искренне нравится, с каким настроем команды выходят биться против нашего клуба. Это что-то особенное. Сразу понимаешь, где ты находишься», - слова Зобнина приведены на сайте «Спартака».

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После семи сыгранных туров «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.