Эменике: Дима Комбаров — лучший футболист «Спартака», с которым я играл

Экс-футболист «Спартака» Эммануэль Эменике ответил на вопрос о лучшем игроке, с которым он играл в составе «красно-белых». Нигериец защищал цвета столичного клуба с 2011 по 2013 год.

«В «Спартаке» всегда было много великолепных игроков. Думаю, это решать болельщикам, а не мне. Но я назову Диму Комбарова — мне он очень нравился как игрок. Дмитрий был одним из лучших в РПЛ в то время», — приводит слова Эменике портал «РБ Спорт».

Напомним, Комбаров провел в «Спартаке» девять лет (2010-2019). За это время он выиграл РПЛ и стал обладателем Суперкубка России.

На данный момент 36-летний Комбаров является главным тренером санкт-петербургской «Звезды», выступающей во Второй лиге Б.