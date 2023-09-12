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Кузьмичёв: «Спартаку» можно поставить четвёрку за трансферную кампанию»

12 Сентября 2023 • 15:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о работе московского клуба на трансферном рынке.

Напомним, минувшим летом состав «Спартака» пополнили полузащитник Хесус Медина, нападающий Тео Бонгонда, а также защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич.

«Я так понимаю, что у «Спартака» было желание приобрести нападающего. Что-то не сложилось по тем или иным причинам. Думаю, руководство не совсем довольно этим фактом. По пятибалльной системе можно поставить четвёрку «Спартаку» за трансферную кампанию», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв
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