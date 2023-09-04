Нагорных – о газоне арены «Фишт»: «Решать этот вопрос надо было раньше»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал решение РПЛ перенести матч «Сочи» - «Спартак» в Москву.

«Полагаю, решать это нужно было раньше. Мы помним времена, когда все поля в России были плюс‑минус такого уровня. Слава богу, сейчас у нас другое время и условия», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, что в шестом туре «Локомотив» гостил в Сочи и «красно-зелёным» удалось добыть непростую победу – 1:0.

«Перед коллегами сочинского стадиона непростая задача. На берегу Чёрного моря, где стопроцентная влажность, при солевых ветрах растить газон невероятно тяжело», - рассуждает Нагорных.

Сегодня в понедельник РПЛ официально перенесла матч восьмого тура «Сочи» - «Спартак» в Москву.