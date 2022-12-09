Джеррард: «Хендерсон великолепен на поле и за его пределами»

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением об игре хавбека сборной Англии Джордана Хендерсона.

«Конечно, я слежу за сборной Англии и Джорданом. Он великолепен на поле и за его пределами. В последней игре он был лучшим футболистом», — цитирует Джеррарда официальный сайт «мерсисайдцев».

По мнению эксперта, в сборной Англии много талантливых игроков, но должны быть и опытные люди, чтобы помогать молодым развивать атаки.

32-летний Хендерсон принял участие в трех матчах чемпионата мира – 2022, в которых отметился одним забитым мячом.

В 1/4 финала мундиаля англичане сыграют с Францией, встреча пройдет 10 декабря в 22:00 по мск.