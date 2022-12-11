​Мбаппе отреагировал на выход Франции в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира за счёт победы над Англией со счётом 2:1. На этот результат отреагировал нападающий французской команды Килиан Мбаппе.

«Стали немного ближе к абсолютной мечте…» - написал Мбаппе в социальных сетях.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира и хочет защитить этот титул. В 2018 году в финале французы обыграли хорватов со счётом 4:2. Игра проходила в «Лужниках».

Отметим, что в истории чемпионатов мира только два раза сборным удавалось защитить трофей. В 1934 и 1938 годах турнир выигрывала сборная Италии, а в 1958 и 1962 годах – сборная Бразилии.