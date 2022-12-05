Кулибали: «Не знал, что дом Стерлинга ограбили»

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали удивлён новостью о том, что его партнёра по лондонскому «Челси» Рахима Стерлинга ограбили. Напомним, из дома англичанина вынесли несколько ценных вещей.

«Я действительно не знал, что дом Стерлинга ограбили. Я очень удивлён. Надеюсь, его семья в порядке. Я позвоню ему, чтобы узнать, что с ним случилось. Надеюсь, с ним всё хорошо», – заявил Кулибали в интервью после матча с Англией.

Вчера сборная Сенегала встречалась с Англией в рамках ⅛ финала чемпионата мира. Кулибали провёл на поле все 90 минут, но его сборная остановила выступления на турнире, проиграв с разгромным счётом 0:3.