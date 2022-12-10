Льорис сегодня установит рекорд сборной Франции по количеству матчей

Голкипер сборной Франции Уго Льорис попал в стартовый состав на матч четвертьфинала чемпионата мира против Англии.

Сегодняшний выход на поле станет для 35-летнего представителя «Тоттенхэма» 143-м в цветах национальной французской команды (119 из них – в качестве капитана). Льорис побьёт давний рекорд чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама, сыгравшего за сборную Франции в общей сложности 142 матча.

Матч Англия – Франция стартует в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи отправится в полуфинал, где сыграет против сборной Марокко, ранее одолевшей Португалию с минимальным счётом.