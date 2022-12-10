Лизаразю: «Жиру переубедил публику и Дешама»

Биксант Лизаразю, бывший защитник французской сборной, прокомментировал успехи Оливье Жиру, который в ходе чемпионата мира стал самым лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды.

- Я не хочу вступать в эту полемику по поводу отсутствия Бензема, но Оливье молодец, он сумел изменит мнение о себе в глазах публики и Дидье Дешама. Ему было трудно оказаться вне сборной на целый год, - цитирует слова Лизаразю Corriere dello Sport.

Сборная Франции сражается со сборной Англии в четвертьфинале ЧМ, следить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.