Магуайр: «Благодарен фанатам, которые верили в меня»

Защитник национальной сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Франции со счетом 1:2.

«Прошлый вечер принес нам боль. Мы абсолютно опустошены. Я благодарен Гарету Саутгейту, а также самым потрясающим фанатам, которые верили в меня. Я люблю свою страну, надеюсь, что мы заставили вас гордиться ею», — написал Магуайр на своей странице в социальных сетях.

В полуфинальной игре мундиаля французы сыграют с командой Марокко. Игра начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией данного матча можно следить на сайте LiveResult.ru.