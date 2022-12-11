Уткин признался, что ему жалко сборную Англии

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал вылет сборной Англии с чемпионата мира – 2022. Напомним, подопечные Гарета Саутгейта проиграли национальной команде Франции со счетом 1:2 и покинули турнир.

«Англию вообще жалко. Она сама себе придумала Саутгейта. Я не оставлю эту тему. Но что же теперь поделать», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Сборная Англии выиграла свою группу на чемпионате мира, оставив позади США, Иран и Уэльс. В 1/8 финала англичане разгромили Сенегал (3:0), а в четвертьфинале уступили французам.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 13 декабря (Аргентина - Хорватия) и 14 декабря (Франция - Марокко).