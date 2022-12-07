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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Семшов назвал двух футболистов, которые стали для него открытием на ЧМ-2022

07 Декабря 2022 • 21:10 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Бывший тренер «Химок» Игорь Семшов рассказал, кто его удивил на чемпионате мира 2022 года.

«В качестве открытия я назову две неожиданные фамилии. Первая — Мбаппе. Вторая фамилия — Гризманн» — цитирует Семшова «КП Спорт».

Эксперт отметил, что Мбаппе знают все, но на этом турнире мы видим именного того Мбаппе, которого очень долго ждали, а Гризманн проделывает невероятный объем работы, он давно так не играл.

Сборная Франции одержала победу над Польшей в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:1. В четвертьфинале турнира французы встретятся с Англией, игра пройдет 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Атлетико Мадрид ПСЖ Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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