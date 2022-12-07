Семшов назвал двух футболистов, которые стали для него открытием на ЧМ-2022

Бывший тренер «Химок» Игорь Семшов рассказал, кто его удивил на чемпионате мира 2022 года.

«В качестве открытия я назову две неожиданные фамилии. Первая — Мбаппе. Вторая фамилия — Гризманн» — цитирует Семшова «КП Спорт».

Эксперт отметил, что Мбаппе знают все, но на этом турнире мы видим именного того Мбаппе, которого очень долго ждали, а Гризманн проделывает невероятный объем работы, он давно так не играл.

Сборная Франции одержала победу над Польшей в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:1. В четвертьфинале турнира французы встретятся с Англией, игра пройдет 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.