​Льорис: «Мбаппе не обращает внимания на разговоры»

О Килиане Мбаппе много говорят – нападающий сборной Франции находится в отличной форме. Комментарий на этот счёт дал вратарь «трёхцветных» Уго Льорис.

«Мбаппе сосредоточен на своих целях и выглядит очень счастливым с самого начала чемпионата мира. Он очень хорошо готовится и не обращает внимания на разговоры о нём», - рассказал Льорис журналистам.

На чемпионате мира – 2022 Килиан Мбаппе забил уже пять голов. Именно Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров турнира.

В субботу, 10 декабря, сборная Франции сразится с Англией за путёвку в полуфинал чемпионата мира. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.