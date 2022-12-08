В Англии приняли решение по будущему Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может остаться на нынешнем посту после завершения чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

Согласно сведениям таблоида Daily Mail, в Федерации футбола страны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с наставником. FA хочет, чтобы Саутгейт готовил национальную команду к чемпионату Европы – 2024. Его действующий трудовой договор рассчитан как раз до завершения континентального турнира.

При этом сохраняется вероятность, что Гарет сам примет решение покинуть сборную после завершения ЧМ-2022.

В ¼ финала мундиаля Англия сыграет против Франции.