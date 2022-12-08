Упамекано восхитился Беллингемом перед противостоянием с Англией

Центральный защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано похвалил одного из своих будущих соперников на футбольном поле – английскую восходящую звезду Джуда Беллингема, которому всего 19 лет.

«Мне уже довелось играть против него. Мало того, что он хорош и талантлив как игрок, так он ещё и участвует во всех матчах, в которых это возможно и очень быстро прогрессирует», - цитирует француза Bayern&Germany.

Уже в субботу сборная Франции попытается пробиться в полуфинал мирового первенства. Но для этого «трёхцветным» надо обыграть крепкую сборную Англии. Матч начнётся в 22:00 и завершит серию четвертьфинальных поединков турнира в Катаре.