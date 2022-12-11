Экс-игрок сборной Франции: «Нам очень помог смазанный Кейном пенальти»

Экс-футболист сборной Франции Стив Марле высказался о победе «трёхцветных» над Англией в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 2:1 и стали полуфиналистами турнира.

«Франция хорошо начала, логично забила. Во втором тайме Англия превосходила нас, мы храбро защищались. Помог пенальти, смазанный Кейном. Мы поставили точку, когда забили второй гол в неожиданный момент», - передает слова Марле издание «Спорт-экспресс».

В полуфинале мундиаля сборная Франции встретится с командой Марокко, победившей Португалию со счетом 1:0. Этот поединок состоится 14 декабря.

Добавим, что французы являются действующими чемпионами мира.