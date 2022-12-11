Принц Уильям поддержал Кейна и сборную Англии после вылета с чемпионата мира

В матче ¼ финала чемпионата мира – 2022 сборная Англии потерпела поражение от команды Франции со счетом 1:2. В концовке встречи нападающий «трёх львов» Гарри Кейн мог восстановить равновесие, но не смог реализовать пенальти. Команду после неудачи поддержал принц Уильям.

«Гарет Саутгейт, Гарри Кейн, все футболисты и сотрудники сборной, мне очень жаль вас. Вы так много вложили в этот турнир. Мы гордимся вами. Выше головы, впереди еще будут турниры», - гласит сообщение Уильяма в социальных сетях.

Добавим, что в полуфинале Франция сыграет с Марокко, а Аргентина – с Хорватией.